Attentat au Musée juif : l’enquête est bouclée et le dossier est aux mains du parquet fédéral

L’enquête est bouclée sur l’attentat commis au Musée juif de Bruxelles en 2014, rapporte mercredi La Dernière Heure. Le quotidien évoque un procès début 2018 pour cette tuerie qui a coûté la vie à quatre personnes et dont le principal suspect est Mehdi Nemmouche.

Après près de trois ans d’enquête, le dossier sur l’attentat au Musée juif est bouclé. La juge d’instruction Berta Bernardo-Mendez a renvoyé l’affaire vers le parquet fédéral, a appris le quotidien auprès de sources judiciaires. Le substitut fédéral Bernard Michel doit tracer ses réquisitions avant que l’affaire ne soit renvoyée, dans deux mois, devant la chambre du conseil qui décidera quelle juridiction devra juger les prévenus. Un procès devant les assises est largement privilégié par les parties civiles et la défense de Mehdi Nemmouche. Le porte-parole du parquet fédéral Eric Van der Sijpt ne préfère pas indiquer officiellement quelle est la position préférentielle du ministère public entre correctionnelle et cour d’assises. Deux autres suspects, Nacer Bendrer et Mounir Atallah, sont eux aussi inculpés dans ce dossier en plus de Mehdi Nemmouche qui a gardé le silence à ce jour. (Belga)