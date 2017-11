Attaque terroriste à Manhattan : 8 morts dont un Belge

Cinq Argentins ont été fauchés dans l’attaque à la voiture bélier mardi dans le quartier de Manhattan, a confirmé le ministère argentin des Affaires étrangères. Ils faisaient tous partie du même groupe en voyage à New York. L’attaque, qualifiée de terroriste mais qui n’a pas encore été revendiquée, a fait huit morts, dont une Belge originaire de Roulers, et 11 blessés, dont trois Belges et un Argentin.

Les victimes « sont originaires de la ville de Rosario et formaient un groupe d’amis qui fêtaient le 30e anniversaire de la fin de leurs études à l’Ecole polytechnique » de cette ville située à 300 km au nord de Buenos Aires, a précisé le ministère dans un communiqué. Un autre Argentin faisant partie du même groupe a été blessé.

Le gouvernement argentin s’est déclaré « profondément ému par la perte des compatriotes et travaille à aider les proches et les amis des victimes ». « L’Argentine réaffirme sa condamnation la plus énergique des actes terroristes et de la violence sous toutes ses formes et réitère la nécessité d’approfondir le combat contre ce fléau », ajoute encore le communiqué.

La Belgique adresse ses « pensées » aux proches des victimes

La Belgique, par les voix du Premier ministre Charles Michel et du ministre des Affaires étrangères Didier Reynders, a présenté ses condoléances aux victimes de l’acte terroriste perpétrée à Manhattan (New York, USA). L’attaque à la voiture bélier a fait huit morts, dont une Belge et cinq Argentins, et onze blessés, dont trois Belges, mardi.

Le Premier ministre belge Charles Michel (MR) a fait part « de ses pensées à toutes les victimes et leurs familles » de l’attaque à Manhattan. « Nous sommes aux côtés de la population américaine », a-t-il assuré dans un message posté sur le réseau social Twitter mardi vers 22h30.

Peu avant, et par le même biais, le chef de la diplomatie Didier Reynders (MR) a affirmé penser « aux victimes de l’attentat et à leurs familles et amis ». Il a assuré que le consulat général belge était aux côtés des proches de la Belge originaire de Roulers qui a été tuée dans l’attaque à la voiture bélier. Elle visitait la ville de New York en compagnie de sa mère et de sa soeur. Trois autres Belges ont été blessés et opérés dans la soirée à New York. M. Reynders a assuré que le consulat général apportait aussi son aide à cette famille.

Le président américain Donald Trump a fait part de ses condoléances et prières aux victimes et à leur famille, dans un message posté sur Twitter. « Dieu et votre pays sont avec vous », a-t-il ajouté. Dans un message précédent, il avait fait référence au groupe terroriste Etat islamique, bien que l’acte terroriste n’ait pas été revendiqué à ce stade.

Le maire de New York Bill de Blasio a qualifié l’attaque de terroriste « sur la base des informations immédiatement disponibles ».

Alors que les New Yorkais sortaient déguisés en rue à l’occasion d’Halloween, un homme de 29 ans a fauché des cyclistes avec une camionnette de location à Manhattan. Il est ensuite sorti du véhicule armé d’un fusil à air comprimé et d’un fusil de paint-ball. La police l’a blessé et appréhendé. L’auteur des faits, Sayfullo Saipov d’origine ouzbèke selon les médias américains, a été hospitalisé. Il s’agit de la première attaque terroriste à New York depuis le 11 septembre 2001.

Le président français Emmanuel Macron a exprimé mardi soir sur Twitter sa solidarité avec les Etats-Unis en assurant que « notre combat pour la liberté nous unit plus que jamais ».

« J’exprime l’émotion et la solidarité de la France à New York et aux Etats-Unis », a déclaré le chef de l’Etat français qui a été frappé à multiple reprise par des attentats terroristes.

La Première ministre britannique, Theresa May, s’est aussi dit « horrifiée par cette attaque lâche ». « Mes pensées sont avec toutes les victimes », a-t-elle poursuivi, assurant que le Royaume-Uni était aux côtés des New Yorkais. « Ensemble nous allons défaire le terrorisme », a-t-elle encore lancé sur le réseau social Twitter, alors que plusieurs Londres et Manchester ont fait l’objet d’attaques terroristes au cours des derniers mois.

