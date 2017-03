Assises : la lecture de l’acte d’accusation se déroule dans une autre salle

La lecture de l’acte d’accusation au procès pour l’assassinat de Robert Dupuis devant la cour d’assises de Bruxelles aura lieu dans la salle des audiences solennelles du Palais de Justice en attendant le retrait des vitres du box des accusés, a indiqué en début d’audience vendredi la présidente Laurence Massart.

Jeudi, les avocats de la défense avaient exigé le retrait des vitres qui les séparent des accusés, plaidant une violation de plusieurs articles de la Convention européenne des droits de l’homme et des difficultés de communication. L’audience avait été suspendue en milieu d’après-midi et a repris vendredi matin. Les vitres seront retirées lundi, a précisé la présidente.

En attendant, la lecture de l’acte d’accusation par l’avocat général Yves Moreau se déroule vendredi dans la salle des audiences solennelles du Palais de Justice et elle s’y poursuivra lundi. David Dupuis est accusé d’avoir commandité l’assassinat de son père, Robert Dupuis. Il a été interpellé le 20 février dernier en République Dominicaine et écroué à la prison de Saint-Gilles. Deux autres personnes se trouvent dans le box des accusés: Stephan Picron, soupçonné d’avoir joué un rôle d’intermédiaire, et Mousa Touili, qui a avoué avoir tiré sur la victime. Ces deux derniers comparaissent libres.

