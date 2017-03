Assassinat de Robert Dupuis : l’acte d’accusation révèle des changements de versions

L’avocat général Yves Moreau a entamé vendredi devant la cour d’assises de Bruxelles la lecture de l’acte d’accusation de 271 pages, relatif à l’assassinat de Robert Dupuis. Ce dernier, âgé d’une cinquantaine d’années et plombier de profession, avait été tué par balles le 10 juin 2011 rue de la Grande haie à Etterbeek, devant son domicile. Son fils, David Dupuis, est accusé d’avoir commandité l’assassinat de son père pour des raisons d’héritage.

Deux autres personnes se trouvent à ses côtés dans le box des accusés: Stephan Picron, accusé d’avoir joué un rôle d’intermédiaire et Mousa Touili, qui avait avoué durant l’enquête avoir été le tireur.

L’acte d’accusation revient en premier lieu sur les témoignages récoltés, dont plusieurs mentionnent la présence d’une Mercedes de couleurs grise pourvue de « phares ronds » sur les lieux peu avant les faits, avec deux personnes à bord. Un autre témoin avait également contacté les policiers pour leur signaler le manège suspect de deux hommes occupés à changer les plaques d’un véhicule Mercedes sur un parking à Woluwe-Saint-Lambert.

Les enquêteurs s’étaient rendus à cet endroit et avaient découvert le véhicule en question. Ils étaient ensuite remontés vers son propriétaire: Stephan Picron, puis vers Mousa Touili. Tous deux étaient membres des « Outlaws », un club de motards à Mons.

Un résumé de la première audition de David Dupuis, le 10 juin 2011 à 16h30 est retranscrit dans l’acte d’accusation. Il déclare d’abord être très proche de son père, mais concède après avoir été confronté aux dires d’autres témoins qualifiant la relation père-fils de « houleuse », que « cela n’a pas été facile dans le passé ». Il précise encore qu’il ne soupçonne personne dans ce qui est arrivé à son père. Robert Dupuis est également décrit par des amis comme un homme « de compagnie agréable, joyeux et souriant, honnête », qui n’avait pas d’ennemi connu.

La compagne de Robert Dupuis, surnommée « India », avait quant à elle déclaré aux policiers que la victime et elle avaient l’intention de se marier en République Dominicaine. Robert Dupuis aurait annoncé la nouvelle à son fils en ajoutant qu’il comptait transférer tous son capital sur un compte bancaire dominicain. Selon sa compagne, la victime comptait investir davantage d’argent en République Dominicaine, et y développer entre autres un projet lié au ski nautique, sa passion.

L’acte d’accusation révèle ensuite de nombreux changements de versions dans le chef des deux autres accusés, Stephan Picron et Mousa Touili, au fur et à mesure de leurs auditions respectives. En outre, Stephan Picron ne fournit pas d’explications concernant le numéro de téléphone de David Dupuis retrouvé inscrit sur un ticket de train qu’il avait acheté, pointe le document. Stephan Picron mentionne aussi régulièrement un certain Arkan, qu’il aurait rencontré en Turquie lors d’un voyage lié à ses projets immobiliers. Un autre témoin du dossier a indiqué durant l’enquête que Stephan Picron l’aurait contacté le 10 juin 2011 vers midi en lui disant qu’il « avait fait une connerie » et qu’il avait été obligé de « planquer sa voiture ». Confronté à cette déclaration, Stephan Picron avait à nouveau modifié ses dires.

Mousa Touili avait aussi changé de version plusieurs fois avant d’avouer en novembre 2011 qu’il avait tiré sur Robert Dupuis et de désigner David Dupuis comme le commanditaire. L’ADN de Mousa Touili avait été retrouvé par les enquêteurs sur un mégot de cigarette rue de la Grande Haie, à hauteur de l’endroit où la Mercedes était stationnée.

L’audience a été levée à 17h00 vendredi. La lecture de l’acte d’accusation reprendra lundi à 09h00. Elle se déroulera comme ce vendredi dans la salle des audiences solennelles, le temps que les vitres du box des accusés de la cour d’assises soient démontées, ce que les avocats de la défense ont exigé jeudi.

