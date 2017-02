Arrivée de nouveaux ascenseurs de scène au théâtre de la Monnaie

Dans le cadre du chantier de rénovation du théâtre royal de la Monnaie, deux nouveaux ascenseurs de scène ont été installés. Ces éléments massifs de 14 mètres de haut et deux mètres de profondeur ont été acheminés par camion depuis l’Autriche. L’ensemble de quatre ascenseurs formera le plateau de scène. Ils ont la particularité d’être silencieux et très rapides par rapport aux ancients ascenseurs et serviront par exemple à monter des décors.

S’il s’agissait de la phase la plus délicate du chantier, l’opération a été réussie avec succès. Les deux autres ascenseurs seront installés le 22 février.

Reportage : Elisabeth Groutars et Camille Dequecker