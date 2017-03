Appel Bruxelles : une peine de 5 ans de prison requise à l’encontre de Jawad Benhattal

L’avocat général Stéphane Lempereur a requis, mercredi matin, devant la cour d’appel de Bruxelles, une peine de 5 ans de prison à l’encontre de Jawad Benhattal, prévenu pour complicité dans une tentative d’évasion à la prison de Nivelles en juillet 2011. Ce Bruxellois de 30 ans est également soupçonné depuis l’été dernier d’avoir fomenté un attentat terroriste dans la « fan zone » de l’espace Rogier durant l’Euro 2016.

L’avocat général a requis la confirmation du jugement qui avait été prononcé par le tribunal correctionnel de Nivelles en octobre dernier. Il a ainsi requis des peines de 5 ans de prison ferme à l’encontre de Jawad Benhattal et de Yassine D., une peine de 4 ans de prison ferme à l’encontre de Khalid E. et une peine de 3 ans de prison avec sursis partiel à l’encontre du frère de Jawad Benhattal. Le tribunal avait estimé que Khalid E. était celui qui avait lancé une arme et son chargeur, le 23 juillet 2011, dans le préau de la prison de Nivelles, en vue d’aider Yassine D. à s’évader. Les frères Benhattal avaient, eux, été reconnus coupables d’avoir transmis l’arme à Khalid E. Par ailleurs, Jawad Benhattal, cousin des frères El Bakraoui, kamikazes des attentats de Bruxelles de mars 2016, est soupçonné dans un dossier terroriste. Il avait été appréhendé, dans la nuit du 17 au 18 juin dernier, après avoir parlé, au cours de conversations téléphoniques faisant l’objet d’écoutes, de « mitrailler dans la foule » au sein de la « fan zone » de l’espace Rogier à Bruxelles, durant l’Euro 2016. Il avait été libéré sous conditions par la chambre des mises en accusation de Bruxelles en octobre dernier. Selon son conseil, le dossier repose sur de fausses interprétations. (Belga)