Appel à témoin : Vol à main armée au Carrefour Express à Ixelles

Le vendredi 12 août 2016 à 19h15, un vol avec violence a été commis au Carrefour Express situé chaussée d’Ixelles.

Un individu entre dans le commerce, il le traverse et sans aucune hésitation, il se rend dans la réserve. Il semble connaître exactement la disposition des lieux. Il pénètre ensuite dans un local où se trouve un coffre-fort. Il le fouille, il prend son temps. Il essaye d’ouvrir le coffre avec les clefs qu’il trouve sur place. Entre-temps, une employée se rend dans le même local et tombe nez à nez avec l’auteur. Il la menace avec une arme et l’oblige à revenir dans le local. Il la bâillonne et la ligote. Il l’enferme ensuite dans les toilettes. A un moment, le braqueur sort du local et revient accompagné d’un second employé. Egalement menacé par une arme à feu, il est conduit et enfermé dans les toilettes avec sa collègue. L’auteur revient finalement dans le local, il s’empare des sacs qu’il a remplis. Et quitte les lieux chargés de son butin.L’auteur est un homme d’origine nord-africaine, âgé de 20 à 30 ans, il mesure approximativement 1m80 et est de corpulence normale. Il est toutefois ventripotent. Au moment des faits, il portait une barbe noire de quelques jours non-entretenue.

Il était vêtu d’un pantalon beige et d’un pull clair. Il portait une casquette munie de quatre lignes verticales barrées par une 5ème ligne.



Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, la police vous invite à prendre contact via le numéro gratuit 0800 30 300 ou par mail : avisderecherche@police.belgium.eu.