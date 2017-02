Appel à l’aide de la communauté aéroportuaire

La communauté aéroportuaire de Brussels Airport a réagi collectivement à l’absence de solution apportée pour les normes de bruit de Bruxelles. Syndicats et employeurs prennent part à l’action.

Sous le slogan « Let us keep our airport jobs », l’entièreté de la communauté aéroportuaire – personnel, syndicats, employeurs, entreprises – mènera dans les semaines à venir des actions pour sensibiliser les preneurs de décisions à trouver des solutions politiques. Sans solution pour les normes de bruit, préviennent les initiateurs du collectif, le nombre d’amendes va au moins quintupler, ce qui poussera les compagnies aériennes à opérer depuis d’autres aéroports à l’étranger. C’est entre autres le cas pour six compagnies cargo qui volent avec des Boeing 747 qui ne satisfont pas aux normes de bruit. Il s’agit notamment de Singapore Airlines Cargo ou Asiana Airlines. Dès que les amendes entreront en vigueur, ces compagnies cargo partiront. « Cela ne durera pas longtemps », a prévenu Geert Keirens, porte-parole de l’initiative.

DES EMPLOIS MENACES

Le seul départ des compagnies cargo mènera à la disparition de 3.000 emplois. L’aéroport de Zaventem représente 20.000 emplois directs et 40.000 indirects.

(Belga)