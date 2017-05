Anderlecht : un homme de 27 ans blessé par balle dans la rue Kinet

Un homme âgé de 27 ans a été blessé par balle dimanche à Anderlecht, indique lundi le parquet de Bruxelles, confirmant une information parue dans plusieurs médias. Ses jours ne sont pas en danger. L’auteur du tir aurait ensuite pris la fuite sur un scooter. Le parquet a requis divers devoirs d’enquête afin d’éclaircir les circonstances de cette agression.

La police locale a été appelée dimanche vers 19h20 pour des coups de feu entendus dans la rue Kinet, à Anderlecht. Peu après, la police a été appelée par un hôpital aux urgences duquel C., un homme blessé par balle, s’était présenté.

Selon les premières constatations, C. aurait été abordé en rue par un homme encagoulé et armé d’une arme lourde qui l’aurait insulté et menacé. C. aurait alors frappé le suspect qui aurait ensuite fait feu en direction du sol. C. aurait été touché à la jambe par un éclat. (Belga, photo Google Street View)