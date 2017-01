Anderlecht se défait de Saint-Trond (3-1) et reste à 2 points du Club Bruges

Anderlecht s’est imposé 3-1 contre Saint-Trond, dimanche, dans le cadre de la 22e journée de la Jupiler Pro League. Tielemans a réalisé un doublé (31e et 90e+2, sur penalty) et Stanciu a marqué un superbe but (31e). Gerkens (71e) avait réduit l’écart. Anderlecht, 44 points, reste à deux longueurs du Club Bruges. (Photo Belga)