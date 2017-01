Suite au détachement d’une partie limitée du faux-plafond survenu samedi soir dans le « mall » du Westland Shopping Center, le complexe commercial est fermé temporairement. Des expertises sont en cours et la direction espère que cette fermeture sera la plus courte possible. Un numéro de téléphone central a été mis à la disposition des commerçants : le 02/290 09 39. (photo Westland Shopping Center)