Anderlecht : deux individus recherchés après un vol à main armée dans une agence de paris

Le vendredi 13 octobre 2016 vers 19h15, à Anderlecht, un vol à main armée a été commis à l’agence ‘Ladbrokes’ située rue Wayez. La police fédérale a lancé un avis de recherche et diffuser une vidéo. Selon le communiqué, « deux individus masqués font irruption dans le commerce. Un coup de vent démasque le second qui tente de se recouvrir maladroitement. Ils menacent les clients et se rendent directement au comptoir. Les malfrats exigent l’argent de la caisse et remettent un sac pour le remplir. L’employé prend le sac et dépose les billets sur le comptoir. Les malfaiteurs se saisissent alors de leur butin à pleines mains et réclament leur sac en retour. Le 2ème auteur s’empare encore d’une poignée de pièces de monnaie avant de prendre la fuite en courant. »

Selon les descriptions, le premier auteur mesure environ 1m75 et est de corpulence mince. Au moment des faits, il portait un pantalon de training noir, un sweat à capuche bleu, une casquette et des baskets noires. Il portait un foulard pour dissimuler son visage. Le deuxième auteur est d’origine nord-africaine et est âgé entre 20 à 25 ans. Il mesure environ 1m65. Il porte un fin bouc et a le cheveux noirs rasés sur les côtés. Au moment des faits, il portait un training blanc, un sweat à capuche blanc et des baskets rouges.

L’avis de recherche de la police fédérale

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu