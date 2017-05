Anderlecht cherche 65 étudiants pour nettoyer les parcs et espaces publics

La commune d’Anderlecht annonce être à la recherche de 65 étudiants (âgés de 16 ans minimum) afin de participer à une campagne d’entretien et de nettoyage des parcs et espaces publics en juillet, août et septembre. Ces étudiants travailleront avec le service « Entretien » durant 30 heures par semaine à raison de quatre jours par semaine (soit 7h30 de travail par jour). Ils seront en service durant un mois complet et devront travailler durant deux week-end. Ils percevront une rémunération de 1.400 à 1.500 € net pour le mois complet presté.

Les étudiants qui souhaitent proposer leur candidature peuvent se rendre sur le site de la commune d’Anderlecht ou envoyer leur CV à l’Administration communale d’Anderlecht, au service des Ressources humaines à l’adresse suivante : 52 rue de l’Instruction, 1070 Bruxelles. Les étudiants peuvent également envoyer leur candidature par e-mail sur l’adresse personnel@anderlecht.brussels.

Cette initiative est lancée par l’échevine de la Propreté publique Elke Roex, l’échevin des Espaces verts Mustapha Akouz et l’échevin du Personnel Fabrice Cumps. (photo Google Street View)