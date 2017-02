Anderlecht bat Zulte Waregem 4-2

Anderlecht s’est imposé 4-2 contre Zulte Waregem, dimanche, dans le match au sommet de la 26e journée de la Jupiler Pro League, au terme d’une rencontre spectaculaire. Leye avait donné l’avantage aux visiteurs (2e). Hanni (22e), Bruno (42e) et Tielemans (46e) ont renversé la situation en faveur des Bruxellois. Leye (53e, sur penalty) a relancé le suspense. Chipciu a fixé le score à 4-2 en fin de match (90e). Anderlecht revient provisoirement à la hauteur du Club Bruges en tête du classement (52 points).

Anderlecht était contraint de courir derrière le score dès la 2e minute: servi sur la droite, Leye réussissait un bon contrôle orienté et enchaînait aussitôt par une frappe enroulée du gauche. Boeckx était battu (0-1, 2e). Anderlecht revenait progressivement dans le coup. Après un tir dévissé de Chipciu (15e), Hanni voyait Bossut repousser sa frappe (18e). Ce n’était que partie remise pour le capitaine anderlechtois: sur un coup-franc, le ballon était prolongé par Kara vers Hanni qui contrôlait, se retournait et frappait: 1-1 (22e).

Les Bruxellois prenaient le match à leur compte. Bossut s’interposait sur les tentatives de Bruno (32e) et Chipciu (3e). Tielemans manquait le cadre sur un centre de Chipciu (37e). Les Bruxellois concrétisaient finalement leur domination peu avant la pause. Un bon centre d’Hanni trouvait Bruno, lequel reprenait en un temps, Bossut devait s’incliner (2-1, 42e). Le second acte commençait comme le premier, par un but: un dégagement de Meité était intercepté par Dendoncker, Teodorczyk servait parfaitement Tielemans, dont le tir à ras de sol trompait Bossut (3-1, 46e). Zulte Waregem avait directement l’occasion de réduire l’écart. L’arbitre Laforge accordait un penalty pour un tirage de maillot de Kara sur Gueye. Des onze mètres, Leye prenait Boeckx à contre-pied (3-2, 52e).

Zulte Waregem mettait alors la pression sur les Bruxellois. Gueye tentait sa chance (56e) puis Boeckx manquait son intervention sur un centre, Hamalainen n’en profitait pas (59e). Teodorczyk manquait de tuer le suspense à deux reprises. A la 67e, lancé par Hanni, il butait sur Bossut. A dix minutes du terme, sur un centre de la gauche, l’avant-centre polonais tirait sur le gardien alors qu’il avait le but grand ouvert. Chipciu mettait Anderlecht à l’abri en fin de match. Le Roumain reprenait de volée un centre de la droite de Tielemans (4-2, 90e). Au classement, Anderlecht compte 52 points, autant que le Club Bruges, attendu par Lokeren en fin d’après-midi (18h). Zulte Waregem est troisième (47 points). (Belga)