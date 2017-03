Among The Black Waves remporte le Grand Prix au festival Anima

Ce dimanche soir s’est clôturé la 36e édition du Festival Anima, le festival international du film d’animation de Bruxelles. Après avoir largement dépassé le record de 42.000 visiteurs atteint l’année passée, le festival s’est achevé avec l’annonce du palmarès, suivie de la projection du long métrage Ethel et Ernest de Roger Mainwood, puis de la projection des films primés.

Le Grand Prix Anima revient à un court métrage russe

Le jury international a récompensé le court métrage russe Among the Black Waves d’Anna Budanova en lui attribuant le Grand Prix Anima 2017. La lauréate s’est vu remettre une somme de 2.500 euros octroyée par la Région de Bruxelles-Capitale.

Le prix spécial du jury a été décerné à Decorado, un court métrage du réalisateur espagnol Alberto Vazquez. Le prix du meilleur court métrage étudiant est revenu à une coréenne, Jang Nari, pour son film My Father’s Room.

Le meilleur court métrage belge décerné au film Catherine

Le jury de la compétition nationale a décerné le prix du meilleur court métrage belge offert par la SABAM à Britt Raes pour son film Catherine. Le Prix des Auteurs de la SACD a été décerné au film Pour une poignée de girolles de Julien Grande tandis que le Grand Prix du meilleur court métrage de la Fédération Wallonie-Bruxelles a été attribué au duo Vincent Patar et Stéphane Aubier pour leur film La Rentrée des classes.

Le public a lui aussi fait son choix

Le public du festival a plébiscité le film japonais Your Name de Makoto Shinkai comme meilleur long métrage. Le prix du public du meilleur long métrage jeune public a été attribué à L’Ecole des lapins d’Ute von Münchow-Pohl . Coté court métrage, le public a désigné Vaysha l’aveugle de Theodore Ushev comme meilleur court métrage, tandis que le choix du jeune public s’est tourné vers le court métrage français Jubilé de l’école MoPA.

Le festival a accueilli cette année 70 invités internationaux venant du Japon, de la Corée du Sud, des Etats-Unis et des quatre coins du continent européen. Les dates de la prochaine édition sont déjà connues, elle se déroulera du 9 au 18 février 2018 à Bruxelles.