Alerte à la bombe à Brussels Airport : les fouilles n’ont rien révélé de suspect

Les fouilles menées dimanche soir à l’aéroport de Zaventem (Brussels Airport) n’avaient révélé, en fin de soirée, aucun élément suspect, indique la police fédérale. Les mesures de sécurité instaurées, à la suite d’une « alerte à la bombe » déclenchée après la découverte d’écrits alarmants dans des toilettes pour hommes, restent cependant encore d’application. Elles seront évaluées au fil des heures. L’incident n’a pas d’influence sur le trafic aérien, soulignent aussi bien la police que Brussels Airport.

Message menaçant dans les toilettes pour hommes du hall des arrivées

Vers 19h45, un message menaçant avait été observé dans les toilettes pour hommes du hall des arrivées. Selon des sources dignes de confiance, un message sur le mur indiquait « Allahu akbar », et précisait qu’une bombe allait exploser plus tard dans la soirée. Par mesure de précaution, la police a alors instauré un périmètre de sécurité. Des agents supplémentaires, et des militaires, se sont rendus sur les lieux pour fouiller le bâtiment de l’aéroport. Ces recherches n’ont rien donné jusqu’ici, indique la police en fin de soirée. La possibilité que le message ait été inscrit par un plaisantin ou une personnes instable psychologiquement est envisagée. « Dans tous les cas, nous ne pouvions prendre aucun risque », précise-t-on du côté de la police. « Un procès verbal a été dressé, et si le responsable est identifié il pourra être poursuivi par le parquet ».