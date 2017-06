Alain Courtois va rencontrer Jacques Oberwoits (MR), qui a touché près de 120.000 € en 2016

Le premier échevin à la Ville de Bruxelles Alain Courtois (MR) a annoncé à la RTBF qu’il allait rencontrer Jacques Oberwoits, chef de groupe MR au conseil communal de Bruxelles et conseiller de police, en raison de ses nombreux mandats au sein de la ville et des intercommunales racrochées à la capitale. Selon le cadastre dressé par le candidat-bourgmestre Philippe Close (PS), Jacques Oberwoits compte deux mandats rémunérés dans la commune, pour une rémunération de près de 57.000 euros brut par an. Mais l’avocat de profession a d’autres mandats en poche aussi : il siège également au Conseil de gérance de Vivaqua (intercommunale bruxelloise des eaux) et à la vice-présidence d’Hydralis (gérant le fonds de pension de Vivaqua). En tout, le conseiller communal a touché près de 120.000 euros brut en 2016.

Toutefois, il n’est pas encore question d’une démission, comme ce fut le cas pour le conseiller CPAS Christophe Pourtois (MR), qui a quitté ses 10 mandats rémunérés. « Je l’ai déjà dit plusieurs fois: ces mandats et ces structures datent de plusieurs années« , confie Alain Courtois à propos de Jacques Oberwoits, à la RTBF.

L’intéressé a pour sa part confié qu’il avait quitté son mandat au CHUB, qui lui rapportait près de 24.000 euros brut par an, au 1er janvier 2017. (Gr.I., photo Belga/Nicolas Lambert)