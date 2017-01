A Auderghem, sur des panneaux en bois le long de la promenade verte et donc visible du viaduc Hermann-Debroux, ont été affichées les lettres formulant une demande en mariage. Qui est le mystérieux amoureux ? Le mystère est entier. On imagine que la personne concernée par cette romantique proposition se reconnaîtra et surtout ne ratera pas cet affichage.