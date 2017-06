Acte terroriste à Bruxelles-Central : Oussama Z. est lié à un fait de drogue et « n’était pas dans les radars »

L’assaillant de nationalité marocaine Oussama Z. (né le 12 janvier 1981) était renseigné uniquement pour un fait de drogue en 2016, et non pour radicalisme ou terrorisme, a indiqué mercredi la bourgmestre de Molenbeek-Saint-Jean, Françoise Schepmans. Elle ne dispose pas de davantage de précisions sur la nature des faits. L’individu était domicilié depuis 2013 à sa dernière adresse connue, située boulevard Mettewie, ajoute la bourgmestre. D’autres informations antérieures n’ont pas été trouvées pour l’heure.

Une perquisition a été initiée au domicile de l’assaillant dans la nuit de mardi à mercredi. La bourgmestre ne dispose pas de nouvelles informations à communiquer à cet égard. « Ce n’est pas un quartier qui pose habituellement difficulté », remarque-t-elle. « On avait contrôlé 20.000 personnes sur Molenbeek dans le cadre administratif et aucune information à son sujet n’était remontée à ma connaissance. » Françoise Schepmans ajoute encore qu’il « était divorcé. Je n’ai pas plus d’informations sur la famille ».

La bourgmestre annonce avoir renforcé mercredi la présence policière à Molenbeek, avec une trentaine d’hommes supplémentaires, aux abords des transports publics et notamment des métros. Cette mesure pourrait être prolongée dans les prochains jours. « La lutte contre le radicalisme reste la priorité de Molenbeek », assure Françoise Schepmans. « Il (l’assaillant) n’était pas dans les radars, mais la police et la commune, dans le cadre de la cellule de sécurité locale intégrée, poursuivent leur travail. (…) Cette attaque ne fait que renforcer notre détermination à poursuivre la lutte contre le radicalisme et le terrorisme. » La bourgmestre salue l’efficacité des forces d’intervention mardi soir autour de l’attaque à la gare de Bruxelles-Central. (Belga)