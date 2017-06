Acte terroriste à Bruxelles-Central : « Notre intention est de rester en alerte », dit Charles Michel

Le Premier ministre Charles Michel (MR) a tenu une conférence de presse ce mercredi matin à la suite du Conseil national de Sécurité, tenu entre le Premier ministre, le Ministre de l’intérieur et les services de sécurité et d’analyse de la menace, au lendemain de l’acte terroriste mené à la gare de Bruxelles-Central, qui n’a fait aucun blessé.

Le Premier ministre a confié qu’un « individu a essayé de déclencher une explosion » mais qu’il en a « été empêché par les militaires ». Il remercie « les services de sécurité et le personnel de la STIB et de la SNCB » pour leurs actions de ce mardi soir, et il adresse « des remerciements particuliers aux militaires qui sont intervenus ». Des « mesures complémentaires de sécurité » ont aussi été établies par le Centre de crise du SPF Intérieur suite à cette acte terroriste, ainsi que pour les jours à venir.

« Notre intention est de rester en alerte. Nous ne nous laissons pas intimider par le terrorisme. Nous allons défendre nos libertés », clame Charles Michel, qui confie que la Belgique est « confrontée à plusieurs attentats ou tentatives d’attentats depuis trois ans ».

Concernant les prochains grands événements publics, dont le concert de Coldplay au Stade Roi Baudouin, ces mercredi et jeudi, le Premier ministre a confié que les contrôles seront renforcés et que le niveau de la menace reste au niveau 3 sur une échelle de 4. (Gr.I., photo Pierre Beaudot)