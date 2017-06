Acte terroriste à Bruxelles-Central : le parquet confirme que l’assaillant habitait à Molenbeek, sa valise a explosé deux fois

Le parquet fédéral a communiqué plus d’informations concernant l’acte terroriste manqué en gare de Bruxelles-Central, ce mercredi. Le porte-parole du parquet fédéral a confirmé le récit des faits : un individu avec une valisse est entré dans la gare de Bruxelles-Central à 20h39. Il est passé par la salle des guichets de Bruxelles-Central et s’est rendu vers les voies vers 20h44. Il a alors lâché sa valise en criant et en provoquant « une explosion partielle ». La valise a immédiatement pris feu. L’homme a alors abandonné son bagage en flammes et a poursuivi sa route sur le quai. La valise a ensuite explosé une deuxième fois : elle contenait des clous et des bonbonnes de gaz.

L’auteur des faits a foncé sur un militaire en criant « Allah Akbar », le militaire a directement riposté en tirant plusieurs coups de feu. L’homme est décédé sur le coup, il ne portait pas de ceinture d’explosifs. « Il est clair qu’il voulait faire plus de dégâts qu’il en a fait », confie le parquet. « Les dégâts auraient pu être bien pires ».

La personne a été identifiée : il s’agit d’O.Z., né le 20 janvier 1981 et est de nationalité marocaine. Il n’est pas connu pour des faits de terrorisme. Son domicile à Molenbeek-Saint-Jean a été perquisitionné dans la nuit de mardi à mercredi.

L’enquête est toujours en cours, confirme le parquet fédéral, qui ne souhaite pas donner plus d’informations sur l’identité de l’auteur et ses motivations. (Gr.I., photo BX1)