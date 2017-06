Acte terroriste à Bruxelles-Central : le Centre de crise annonce des mesures de sécurité adaptées

Des mesures de sécurité ont été adaptées « à titre de précaution », à la suite de l’acte terroriste survenu mardi soir à Bruxelles-Central, a fait savoir mercredi matin le Centre de crise de l’Intérieur. Le niveau de la menace reste, lui, à trois sur une échelle de quatre.

Les autorités annoncent une « visibilité et présence accrue des services de sécurité » dans les gares et les métros. Tous les événements sont maintenus « avec vigilance accrue ». L’OCAM, Organe de coordination pour l’analyse de la menace, avait déjà fait savoir dans la foulée de l’incident à Bruxelles-Central, que le niveau de la menace était maintenu à trois, « ce qui signifie que la menace est grave et vraisemblable ».

Philippe Close, futur bourgmestre de la Ville de Bruxelles a également précisé que les concerts de Coldplay sont bien maintenus au stade Roi Baudouin, sur les ondes de Bel-RTL. Il a précisé qu’il valait mieux prendre ses précautions : venir à l’avance et sans sac à dos. (avec Belga)