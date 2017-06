Acte terroriste à Bruxelles-Central : ce que l’on sait

La photo est impressionnante. Un internaute qui aurait été témoin des faits a partagé cette photo sur Twitter. Il écrit : « Deux explosions, juste devant mon nez, à la gare centrale et puis, deux détonations qui se suivent.

Ce que l’on sait aujourd’hui, c’est que « le pire a été évité », vu la charge explosive, a déclaré Jan Jambon, ministre fédéral de l’Intérieur, sur les ondes de la Première. Le ministre n’a pas donné plus d’information sur la nature de l’explosif et a renvoyé à la conférence de presse que tiendra le parquet fédéral ce mercredi à 11h à ce sujet. L’identité du suspect est connue. M. Jambon n’a pas voulu révéler celle-ci ou donner des indications à ce propos. Il n’a pas voulu confirmer des perquisitions en cours ou menées dans la nuit, renvoyant à nouveau à la conférence du parquet. « La logique dit que si on a pu identifier, on fait des perquisitions », a-t-il néanmoins expliqué. Le ministre de l’Intérieur a par ailleurs insisté sur la bonne collaboration entre les différents services de police et de sécurité et les chemins de fer.

Faisons le point sur ce que l’on sait.

L’assaillant est décédé

L’individu qui a provoqué une petite explosion mardi soir, vers 20h45, dans la gare de Bruxelles-Central avant d’être neutralisé par des militaires, est décédé, a indiqué dans la nuit de mardi à mercredi le parquet fédéral. « La situation est sous contrôle », avaient indiqué une heure plus tard la police de Bruxelles et le centre de crise sur leurs comptes Twitter respectifs.

Il s’agit d’un acte terroriste

Entre-temps, l’enquête a été transférée au parquet fédéral, qui qualifie les faits d' »acte terroriste« . De source judiciaire, l’homme portait une ceinture explosive ou un objet qui y ressemblait fortement.

L’individu a crié « Allah Akbar »

Plusieurs témoins nous l’ont confirmé. Selon un agent des chemins de fer, le suspect tenait des propos en rapport avec le djihad et aurait crié « Allah Akbar » au moment de l’explosion. L’individu, qui portait une chemise blanche et un pantalon noir, serait âgé d’entre 30 et 35 ans. Il a fait exploser une valise à l’entresol de la gare avant de descendre vers les quais. Il s’est ensuite rendu dans un petit bureau destiné aux employés des chemins de fer avant d’en ressortir, selon Nicolas Van Herreweghen, témoin des faits.

On ne déplore aucun blessé

A la suite de l’explosion, un mouvement de panique a éclaté dans la gare Centrale et sur les voies. La gare a ensuite été évacuée. Le trafic ferroviaire a été interrompu à Bruxelles-Central, a précisé un porte-parole d’Infrabel, Arnaud Reymann. La gare du Nord a aussi été fermée. Par contre, la gare du Midi est restée accessible. De son côté, la Stib a dans un premier temps interrompu la circulation des lignes 1 et 5 du métro, d’une part à hauteur de la station Parc et d’autre part à hauteur de la station De Brouckère. Rapidement, la circulation des rames de métro a été à nouveau autorisée dans la station gare Centrale, mais sans y marquer l’arrêt. L’ensemble des lignes de bus passant par la gare de Bruxelles-Central a été dévié autour du périmètre de sécurité.On ne déplore heureusement aucun blessé.

La Grand-Place n’a pas été évacuée

Le futur bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close, s’est rendu sur place. Contrairement à certaines informations, la Grand-Place de Bruxelles n’a pas fait l’objet d’une évacuation, mais des policiers sont intervenus. Selon la porte-parole du futur bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close, on a voulu éviter un déplacement de foule de la gare Centrale vers la Grand-Place.

Un conseil national de sécurité se réunit à 9h

« Le Premier ministre, Charles Michel, et le ministre de l’Intérieur, Jan Jambon, suivent la situation de très près via le centre de crise« , avait indiqué peu après les faits Frédéric Cauderlier, porte-parole du Premier ministre.

Une conférence de presse du Parquet fédéral a lieu à 11h

On en saura plus dans les heures à venir, sur l’identité de l’assaillant et sur les circonstances exactes de cet acte terroriste. Restez connectés :) ! (avec Belga)

INTERVIEW de Nicolas Franchomme