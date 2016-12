Accord social chez Douwe Egberts à Grimbergen

Direction et syndicats de Douwe Egberts ont conclu un accord sur un plan social alors que la production sur le site de Grimbergen doit s’arrêter le 13 janvier prochain, causant la perte de 274 emplois. Cet accord prévoit, tout comme chez Makro et Axa, une prépension à 55 ans. Il a été approuvé mercredi soir par 80% des travailleurs concernés.

« Si la prépension à 55 ans est acceptée, une trentaine de salariés pourront en bénéficier. Pour les autres, des primes sont prévues et une cellule de reconversion sera mise en place« , a expliqué Luc De Bast (CSC). « Les négociations n’étaient pas faciles mais les primes finalement obtenues sont supérieures à la moyenne du secteur« , a souligné le délégué du syndicat chrétien. Selon ce dernier, un règlement financier a en outre été prévu pour certains groupes spécifiques, dont les travailleurs à temps partiel, ceux en crédit-temps ou en interruption de carrière. Par ailleurs, quelques salariés continueront à travailler sur le site de Grimbergen après le 13 janvier, le temps que la production soit complètement arrêtée. « On compte également 190 employés, actifs notamment dans la vente, qui resteront provisoirement à Grimbergen avant d’être transférés ailleurs dans la région. On ignore pour l’instant où ce sera précisément mais une concertation sociale sera bientôt organisée sur le sujet« , a conclu Luc De Bast. (Belga)