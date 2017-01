Accord favorable pour les policiers d’intervention de Bruxelles-Ouest

A l’issue d’une réunion extraordinaire du Collège de police suivie par une concertation avec les syndicats, un accord a été trouvé mardi à la mi-journée pour alléger la charge de travail des policiers du service d’intervention de la zone Bruxelles-Ouest, a indiqué Frédéric Fortunato, permanent syndical SNPS.

Selon les syndicats qui se disent satisfaits, l’accord permet le transfert en interne de 11 personnes pour le service d’intervention dès la semaine prochaine et le renfort d’une section de 8 personnes de la police fédérale pour la prise en charge d’opérations diverses. Par ailleurs, dans le cadre du plan canal, 11 personnes qui viennent de terminer leur formation vont venir combler les effectifs. La police zonale va encore ouvrir 11 places supplémentaires en 2017 pour 8 inspecteurs et 3 inspecteurs principaux. Pour rappel, les policiers du service d’intervention s’étaient fait porter malade jeudi soir et vendredi dans le cadre d’un mouvement de protestation spontané.