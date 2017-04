Accident sur le ring intérieur de Bruxelles : 14 passagers blessés dans une camionnette

Un accident survenu mardi matin à hauteur de Koningslo (Vilvorde) a fait 14 blessés parmi les passagers d’une camionnette, dont trois le sont grièvement, indique la police fédérale.

L’accident s’est produit vers 03h20. Le conducteur de la camionnette, prise en chasse par la police, a perdu le contrôle de son véhicule et percuté la barrière de sécurité du viaduc de Vilvorde. Le véhicule avait été aperçu peu avant par la police, alors qu’il roulait dans le sens inverse de la circulation à hauteur de Nivelles. Lorsque le chauffeur a vu la police, il a fait demi-tour et aurait tenté de percuter le véhicule des forces de l’ordre sur le viaduc de Vilvorde, après quoi il a perdu le contrôle de son mini-bus, traversé la barrière de sécurité et dégringolé. Trois passagers ont été grièvement blessés, tandis que les autres l’ont été plus légèrement. A l’arrière du véhicule se trouvaient quatorze personnes en situation illégale sur le territoire, parmi lesquelles deux mineurs. Tous ont été blessés lors de l’accident et ont été emmenés à l’hôpital pour y être soignés. Les jours des deux mineurs et de trois majeurs sont en danger. L’identification de ces personnes est en cours. L’Office des Etrangers a été avisé. L’accident a engendré de gros embarras de circulation sur le ring intérieur de Bruxelles. Dans un premier temps, deux des trois bandes de circulation étaient obstruées. Le temps d’attente était estimé à une heure. Vers 08h00, le Centre flamand du trafic routier a indiqué sur son compte Twitter qu’elles avaient été dégagées. (avec Belga)