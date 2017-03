A qui incombe la responsabilité de l’entretien de la conduite de gaz?

C’est un fait, les maisons bruxelloises ont un certain cachet, mais elles cachent souvent de vieilles installations. En 2015, 4273 interventions d’urgences ont été enregistrés suite à une odeur suspecte de gaz. Suite à l’explosion survenue ce samedi à Saint-Gilles faisant un mort et sept blessés, nous avons voulu en savoir plus sur l’entretien des canalisations de gaz.

Quels sont les incidents les plus fréquents, comment les éviter, à qui incombe la responsabilité en cas de problème?

Reportage: Jennifer Istace, Frédéric De Henau