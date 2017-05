A la découverte du floorball

Cinq équipes dont une bruxelloise, jouent au floorball en Belgique. Un sport méconnu qui a beaucoup de succès dans les pays scandinaves et en Amérique du Nord. Le principe : jouer comme au hockey sur glace, mais sans la glace et sans patins. Les deux équipes de 5 joueurs s’affrontent dans un ring; le but est de marquer le plus possible. Le jeu est très rapide, avec peu de sorties de balles. Celles-ci sont plus légères que les balles de hockey classiques. Agréable à regarder, et visiblement à jouer, le floorball a peut-être également un bel avenir chez nous.

REPORTAGE de Christophe Durant et Manon Ughi