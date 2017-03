A Bruxelles, le taux d’emploi n’a jamais été aussi élevé depuis 2008

Bruxelles connaît pour l’année 2016 son taux d’emploi le plus élevé depuis 2008. Il a atteint 55,3% en 2016, soit 2,8 points de plus qu’en 2013, année depuis laquelle l’augmentation est constante, se sont félicités vendredi Actiris et le ministre bruxellois de l’Emploi, Didier Gosuin, à la lecture des données diffusées par le SPF Economie Sur la même période, le taux de chômage est quant à lui passé de 20,6% à 17,8%.

Au cours de la même période, la Flandre a connu une augmentation de 0,3 point alors que la Wallonie présente une augmentation de 0,1 point. Sur la même période, le taux de chômage est quant à lui passé de 20,6% à 17,8%, relève par ailleurs Actiris. « A Bruxelles, ce sont 11.609 personnes, dont plus de 2.100 jeunes qui ont quitté la file du chômage », a commenté le ministre de l’Economie et de l’Emploi.

Selon M. Gosuin, ces résultats sont à mettre en perspective d’une lente mais réelle reprise économique, et « confirment l’efficacité d’une politique transversale Economie, Emploi et Formation professionnelle, trois compétences enfin intégrées, une première en Région bruxelloise ». Selon le ministre, il est remarquable de constater en outre que les emplois à Bruxelles sont aussi de plus en plus occupés par des Bruxellois: 51,5% des emplois occupés par des Bruxellois contre 49% en début de législature.

