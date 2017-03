70 panneaux publicitaires détournés à Bruxelles

A Bruxelles, environ 70 panneaux publicitaires et publicités de métro ont été remplacés sans permission par le collectif Brandwashing. L’action fait suite à un appel du réseau activiste « The subvertisers International ». Elle a eu lieu simultanément à Bruxelles, Gent, Liège et dans 50 autres villes du monde. Le but : dénoncer les dérives de notre mode de vie consumériste et à encourager les alternatives à la publicité commerciale.

Laura, 22 ans, ayant participé à l’action de Bruxelles : « Il est important pour moi d’agir contre l’agression publicitaire, son incitation à consommer toujours plus. Je trouve que cette réappropriation de l’espace public fait sens, et il est urgent de trouver des alternatives face au modèle qu’on nous impose. »