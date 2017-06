70.000 personnes ont fait appel au Centre de Prévention du Suicide en 2016

Le Centre de Prévention du Suicide a présenté ce lundi son rapport d’activités de l’année 2016. Le centre, qui existe depuis plus de 45 ans, a soutenu plus de 14.000 personnes en 2016 grâce à des soutiens psychologiques, des formations et des réponses aux appels formulés par téléphone. Plus de 70.000 personnes ont fait appel au centre via d’autres moyens de communications (site web, forum, événements, expositions…).

13.000 appels au Centre ont été décrochés sur l’année par 60 bénévoles. Des formations ont également eu lieu dans le milieu scolaire : près de 1.500 élèves ont ainsi été sensibilisés grâce aux actions théâtre-débat, mises en place par le Centre de Prévention du Suicide.

Le Centre a dû intervenir à une dizaine de reprises après des passages à l’acte durant cette dernière année, et a réalisé près de 600 entretiens avec des personnes endeuillées suite au suicide d’un proche. Enfin, le Centre confirme que 105 personnes ont été prises en charge pour un soutien psychologique de crise en cas d’envie suicidaire ou pour les proches de ces personnes suicidantes.

Le Centre précise qu’elle recherche toujours des bénévoles pour au moins deux ans d’actions au Centre de Prévention du Suicide. Une soixantaine d’écoutants bénévoles se relayent 24h sur 24 sur une ligne gratuite et anonyme : le 0800 / 32.123. Des bénévoles de plus de 21 ans, disponibles au moins 20 heures par mois, sont ainsi recherchés pour 2017. Le Centre accepte également les dons pour poursuivre ses activités, au compte 310-0190501-79. (photo Belga/David Stockman)