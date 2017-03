6 pays européens signent une déclaration d’intention pour l’aide aux victimes de terrorisme

Les ministres de la Justice et de la Santé, Koen Geens et Maggie De Block, ont signé vendredi une déclaration d’intention pour l’aides aux victimes de terrorisme en compagnie de collègues européens

Au total, six pays européens ont signé ce document: la France, la Hongrie, l’Italie, l’Espagne, la Roumanie et la Belgique. L’objectif est de rassembler un certain nombre de services et de soutiens aux victimes, en particulier les enfants et les jeunes.

Une série de points d’action sont identifiés: une meilleure prise en charge des victimes, une meilleure information des victimes, une indemnisation plus souple et une meilleure coordination des services.

