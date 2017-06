Les noms des entreprises nominées à la 4e édition des « Brussels Best Exporters » sont désormais connus.

3 entreprises bruxelloises ont été choisies pour la catégorie « Biens ». Il s’agit de la Brussels Beer Project, la brasserie collaborative utilisant la co-création, d’ERTMS Solutions qui produits logiciels et électroniques visant à optimiser la sécurité et la rentabilité de la signalisation ferroviaire et de Generous: production et commercialisation de biscuits biologiques et sans gluten.

3 autres entreprises bruxelloises sont nominées dans la catégorie « Services ». A savoir 87 seconds, un bureau créatif spécialisé dans la stratégie et la production vidéo, Optimy, logiciel de gestion des activités de sponsoring et mécénat destiné aux fondations et aux sponsors et SatADSL, un fournisseur de services de communication par satellite dans les régions isolées et difficiles d’accès.

Le nom de la société lauréate dans chaque catégorie sera proclamé lors de la remise des prix qui aura lieu le mercredi 28 juin à 18h30 au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles (BOZAR). La cérémonie se déroulera en présence de Madame Cécile Jodogne, Secrétaire d’Etat bruxelloise au Commerce extérieur, ainsi que de l’ensemble du réseau international des attachés économiques et commerciaux de Bruxelles Invest & Export.