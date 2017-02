5% de subsides pour une commune, cela n’est pas du favoritisme (Vanhengel)

Sur un budget de 2 millions d’euros attribué à des communes et associations dans le cadre de l’appel à projets centrés sur le dialogue interculturel lancé en septembre dernier dans l’optique de renforcer le vivre ensemble à Bruxelles, 90.000 euros ont été attribués à des projets dans la commune d’Evere, soit moins de 5% du total, ce qui tend à démonter l’argument du favoritisme mis en exergue jeudi par certains, a affirmé en substance vendredi le ministre bruxellois Guy Vanhengel (Open Vld) devant les députés bruxellois flamands réunis en assemblée de la commission communautaire flamande de Bruxelles.

Devant les députés bruxellois francophones réunis en assemblée de la CoCof, la ministre-présidente de cette institution bruxelloise francophone Fadila Laanan a souligné que le jury avait été composé de trois représentants de cabinets et d’autant d’experts indépendants.

Dans son édition de jeudi, le quotidien la Dernière Heure a pointé du doigt le favoritisme dont auraient bénéficié selon lui les communes de Saint-Gilles et d’Evere qui ont pour chefs de file Charles Picqué et Rudi Vervoort (PS) au détriment d’une commune telle que Molenbeek, à majorité MR-Ecolo-cdH. Interpellés vendredi devant les assemblées communautaires bruxelloises, M. Vanhengel et Mme Laanan ont confirmé que plus de 430 projets avaient été introduits et que les 62 projets sélectionnés à la fin d’une procédure qu’ils ont détaillée se partageront deux millions d’euros.

« Je voudrais pour conclure répondre aux affirmations selon lesquelles la plus importante partie des moyens iraient via des connexions à la commune d’Evere (ndlr: le fief électoral de MM. Vervoort et de Vanhengel). Certains ont vraiment des problèmes avec les ordres de grandeurs dans les chiffres. Si je vois bien, sur un budget de deux millions, 90.000 euros ont été attribués à des projets everois, soit un peu moins de 5% de l’ensemble. On appelle cela la plus grosse part du gâteau? 5%? Je dois rapidement en parler avec le ministre-président de la Région, parce que 95% des subventions n’ont pas été attribués à Evere », a-t-il conclu.

