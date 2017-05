4ème du concours Eurovision, la jeune bruxelloise Blanche est « satisfaite »

Blanche, la jeune chanteuse bruxelloise qui représentait la Belgique au concours Eurovision de la chanson 2017, s’est dite « satisfaite et fière » de sa prestation qui lui a permis de finir quatrième, au terme des votes des jurys nationaux et du public. « Terminer quatrième, c’est vraiment génial », a-t-elle dit dans une réaction à la RTBF. « On ne se rend pas vraiment compte. Dans un concours, tant que l’on est pas premier, on n’a pas la satisfaction totale. Mais il faut prendre le recul: sur 42, depuis le début, on est quatrième », a-t-elle ajouté.

« Je suis très satisfaite, j’espère que les Belges aussi« , a encore confié la jeune fille de 17 ans à VTM, en précisant qu’elle se sentait détendue au moment de sa prestation. « Je voulais rentrer à la maison en étant fière de moi, en n’ayant pas à me dire que j’aurais pu faire mieux ». Blanche, qui retrouvera ses camarades de classe dès ce lundi, s’est dit un peu triste de devoir rentrer. « Tout est allé si vite », a-t-elle encore déclaré à VTM. « J’en pleurerais presque maintenant que c’est fini. J’ai adoré les répétitions, le concours et les gens que j’ai rencontré ici ». Outre la 4e place de Blanche, la Belgique repart avec le Prix Best Lighting (Meilleur set lumière) créé par le directeur photo Jean-Jacques Marotte, note encore la RTBF