400.000 passagers ont voyagé sur la ligne low-cost IZY entre Bruxelles et Paris

Un an après son inauguration en avril 2016, la ligne low-cost IZY de Thalys a accueilli 400.000 passagers, indique jeudi Thalys dans un communiqué.

« Les chiffres reflètent, mieux que les mots, le besoin auquel nous avons répondu en lançant IZY« , a expliqué Agnès Ogier, CEO de Thalys. « Sans lui, 60% de ses voyageurs n’auraient pas pris le train, dont la moitié n’auraient pas voyagé du tout et les autres auraient pris le car ou la voiture, avec un bilan carbone jusqu’à 8 fois plus élevé. » Les trains IZY mettent 2h15 pour relier Bruxelles et Paris (contre 1h22 en Thalys). (Belga)