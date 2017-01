4 millions débloqués pour une campagne internationale pour booster le tourisme en région bruxelloise

Le tourisme à Bruxelles se remet visiblement après les attentats de Paris et Bruxelles, mais pour dynamiser encore les prévisions positives pour le secteur dans la capitale, le gouvernement bruxellois a décidé de confier l’organisation d’une campagne internationale de grande ampleur à l’agence Wunderman Bruxelles. L’exécutif va y consacrer quatre millions d’euros. « Le tourisme est indéniablement essentiel pour l’économie de la Région. Les derniers chiffres montrent que les efforts des autorités, qui ont mené des actions très vite après les attentats, commencent à porter leurs fruits. Mais nous ne nous arrêtons pas là. Nous devons poursuivre nos efforts pour que le secteur puisse revenir à son plein potentiel« , explique le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS).

Les hôtels bruxellois ont attiré plus de visiteurs durant la nuit de Nouvel An

Les hôtels bruxellois ont attiré plus de visiteurs durant la nuit de Nouvel An (un taux d’occupation de 85%, soit 20% de mieux qu’en 2015) et la 16e édition des Plaisirs d’hiver a également été un beau succès. La Région veut prolonger cette tendance. C’est pourquoi elle lance une campagne internationale de grande ampleur pour promouvoir la Région-capitale. Rudi Vervoort va également sillonner l’Europe pour vanter les mérites de Bruxelles dans un roadshow ciblé auprès des touristes et des investisseurs, mais également des étudiants et des hommes d’affaires. Il fera arrêt en Belgique, en France, aux Pays-Bas, en Allemagne, au Royame-Uni, en Espagne et en Italie. La campagne se déroulera d’abord sur une période de six mois. Il est possible que cette communication internationale s’étende aux Etats-Unis, au Japon et à d’autres pays. (D’après Belga)