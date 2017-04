4 500 places de plus par an dans les écoles : l’appel à projet est lancé

L’appel à projet pour la création de 4 500 places dans les écoles est lancé. Le 1er avril, la ministre de l’Éducation Marie-Martine Schyns (cdH) annonçait le lancement d’un observatoire des places dans les écoles. La Fédération Wallonie-Bruxelles avait alors adopté un avant-projet de décret prévoyant un budget de 20 millions d’euros pour la création de places dans les écoles primaires et secondaires.

Cette enveloppe budgétaire a bien été dégagée aujourd’hui dans le but de créer 4 500 à 5 000 places dans les écoles.

Marie-Martin Schyns promet un budget récurrent, avec un nouvel appel à projet chaque année. Il y aura des critères d’éligibilité imposés. Le projet devra impérativement se situer dans une zone démographique en tension. Les écoles qui n’atteignent pas 7% d’offre excédentaire par rapport à la demande seront prioritaires, viendront ensuite celles qui n’atteignent pas les 10% d’offre excédentaire.

Des places qu’il faudra attendre

Il faudra faire preuve de patience pour voir ces places réellement créées puisqu‘il faut attendre en moyenne 4 à 5 ans entre le moment de la décision et la réalisation du projet. Et le chantier n’est pas terminé. Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles continuera de travailler sur deux autres axes importants pour répondre au boom démographique, à savoir l’attractivité des écoles et l’optimisation des places disponibles.