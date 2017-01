35% des agressions de pharmacies sont des vols à main armée

Les pharmaciens sont confrontés de plus en plus régulièrement à différentes formes de criminalité. Dans certaines parties du pays, la situation reste préoccupante et les pharmaciens restent encore trop souvent la cible d’attaques et d’agressions. Il ressort d’une enquête que le Syndicat des Indépendants et des PME (SDI) a menée auprès de 321 pharmacies implantées dans des zones à risque que la criminalité évolue et devient de plus en plus violente à l’égard des pharmacies.

Pour étayer les chiffres du SDI, les statistiques de la police fédérale sur les agressions de pharmacies démontrent également une augmentation inquiétante des faits en officine. Les vols à main armée explosent dans les pharmacies. Selon le SDI, plus de 35% des agressions sont des vols à main armée. Ces agressions prennent différentes formes (physiques, verbales, dégradations des locaux, …) et s’étendent à l’ensemble des professionnels de la santé. Mais les pharmaciens sont plus exposés que d’autres professions aux risques d’insécurité (gardes, isolement, toxicomanie, importante circulation du cash, …).

Le SDI conseille aux pharmacies d’inciter aux paiements par carte pour leur sécurité. En optant pour le paiement électronique, elles éloignent les criminels de leur officine. Les pharmacies peuvent également opter pour un système de télépolice et de se familiariser avec les techniques de maîtrise de l’agression. Il convient également de se préparer aux situations d’urgence : un bouton-attaque, numéro de la police à disposition et établir des contacts avec la police locale …