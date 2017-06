34 automobilistes contrôlés positifs lors de l’action alcool et drogue au volant de ce week-end

La zone de police de Bruxelles-Ixelles a participé ce week-end à l’action alcool et drogues au volant menée dans le cadre de la nouvelle campagne BOB. Dans la nuit du samedi 10 juin au dimanche 11 juin, les services de police étaient présents sur la rue Lambermont, la place Poelaert et le quai de Willebroek pour mener ces contrôles.

Près de mille automobilistes ont été soumis à un test d’haleine pour un résultat positif dans 34 cas, à savoir plus précisément 6 retraits immédiats du permis de conduire, 10 interdictions de conduire de 6 heures et 18 d’une durée de 3 heures. Le taux le plus élevé a été enregistré lors du dispositif présent place Poelaert et s’élevait à 1,82 g/l.

Six des 34 automobilistes présentant un taux d’alcool supérieur à la limitation légale étaient également non porteur de leur permis de conduire. Neuf autres procès-verbaux ont été dressés lors de cette opération pour infractions diverses au code de la route. (photo Belga/Nicolas Maeterlinck)