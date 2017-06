300 participants ont défilé lors de la première parade de poussettes

A l’initiative du groupe citoyen Bruxsel’Air, 300 à 400 personnes ont défilé lors de la première parade de poussettes, entre Schumann et le parc du Cinquantenaire. Cette action entend dénoncer les effets de la pollution de l’air et ce, en particulier, sur la santé des enfants. Le mouvement demande aux décideurs politiques la mise en place de mesures drastiques afin de lutter contre ce problème.

« Les valeurs de l’année en cours pour les particules sont 80 % plus élevées que ce que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) prescrit », dit Benjamin François, du groupe citoyen Bruxsel’Air. « Les enfants sont les premières victimes de la pollution de l’air, puisqu’ils respirent plus d’air, vu leur corpulence. », poursuit-il. « Nous savons que cela a posé des problèmes lors de grossesses. De nombreux bébés sont nés prématurés, mais aussi par la suite, des problèmes au niveau des voies respiratoires, immunitaires, endocriniens, même des troubles cognitifs au niveau de la concentration et du développement, apparaissent. Récemment, on a démontré le lien entre la pollution atmosphérique et l’autisme « .

Les manifestants exigent donc que les différents gouvernements de notre pays prennent la question au sérieux et prennent des mesures, « les normes européennes doivent être adaptées aux normes de l’OMS », ajoute-t-il.