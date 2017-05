3% de chômeurs en moins en avril à Bruxelles

En avril dernier, la Belgique comptait 379.222 chômeurs complets indemnisés, soit 18.191 de moins qu’un an auparavant (-4,6%), annonce mercredi l’Onem. Par rapport à mars, le nombre de chômeurs a toutefois augmenté de 1.292 unités.

Le nombre de chômeurs complets sur une base annuelle a diminué de 3,4% en Région flamande (-5.629 unités), de 6,3% en Région wallonne (-10.501 unités) et de 3,1% en Région de Bruxelles-Capitale (-2.061 unités). On dénombrait en Région flamande 158.066 chômeurs complets, en Région wallonne 155.985 et en Région de Bruxelles-Capitale 65.171. La Région wallonne comptait le plus grand nombre de chômeurs âgés de moins de 25 ans (16.280 unités), suivie par la Flandre avec 13.608 unités et Bruxelles 3.119. Le chômage a reculé tant sur base annuelle que mensuelle dans cette catégorie. La majorité des chômeurs de 50 ans et plus se retrouvait en Flandre (56.869) suivie par la Wallonie (50.522) et Bruxelles (19.593). Cette catégorie de chômeurs est stable depuis un an. Enfin, les chômeurs de longue durée (2 ans et plus) se retrouvaient principalement au sud du pays (76.474), puis en Flandre (64.274) et à Bruxelles (36.873). Ce type de chômage est en recul sur base annuelle mais pas mensuelle. Plus de la moitié des chômeurs bruxellois sont sans emploi depuis deux ans et plus. (avec Belga)