255 logements sociaux prévus à Anderlecht

La SLRB (Société du logement de la Région Bruxelles-Capitale) rachète les anciens bâtiments de bureaux du groupe AMP, rue de la « Petite-île » à Anderlecht.

Nouveaux logement sociaux

255 logements sociaux modérés et moyens seront construits sur cet espace de plus de 15.000 m². Le projet se fera via deux programmes d’investissement : le Plan Régional du Logement et l’Alliance Habitat.

Yves Lemmens, Directeur général de la SLRB, explique: « Par cette acquisition, la SLRB participe activement au renouveau de la fonction résidentielle dans un ancien site industriel situé entre le ring de Bruxelles ( sortie 17-Anderlecht industrie) et la gare du Midi, dans le prolongement du boulevard industriel. A cet endroit, la SLRB développera une offre de logements de qualité, intégrée et disposant d’équipements tels que espaces communautaires et sportifs, sans oublier un pôle d’activité économique. »