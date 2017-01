25 ans : des avantages en moins pour les étudiants

37.000. C’est le nombre d’étudiants âgés de 25 ans ou plus en Fédération Wallonie-Bruxelles. Autant d’étudiants qui perdent un certain nombre d’avantages dès leur 25ème anniversaire. Parmi ceux-ci: les allocations familiales, les allocations d’insertion professionnelle, la prime de rentrée scolaire/académique et les réductions dans les transports en commun. Et ce, qu’ils soient en première année de bachelier ou en dernière année de master. La règle ne fait pas exception.

Des avantages en moins, des dépenses supplémentaires

Les allocations familiales représentent à elles seules près de 1500 euros par année, et donc 1500 euros de perdus pour un étudiant de 25 ans. En plus de cela, les étudiants doivent dépenser plus: ils doivent prendre en charge leur mutuelle, soit 10 euros par mois. Reste une solution pour arrondir leur fin de mois : avoir un job étudiant.

Reportage : Martin Caulier, Anaïs Lethiexe et Adrien Englebert