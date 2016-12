En 2015 24% des jeunes entre 20 et 24ans résidant à Bruxelles étaient sans emploi, n’allaient plus à l’école, et ne suivaient aucune formation. Des chiffres publiés par Eurostat qui démontrent que c’est bien à Bruxelles que la situation est la plus alarmante. En moyenne en Belgique, ils sont un peu plus de 17% dans ce cas de figure.