22 mars, un an après : tournoi de football pour renforcer la cohésion à Brussels Airport

Quarante instances concernées l’an dernier d’une manière ou d’une autre par l’attentat du 22 mars à Brussels Airport ont pris part ce mardi à un tournoi de football, organisé dans les infrastructures du club KVW Zaventem. « Le but est de cette manière de renforcer le sentiment de cohésion« , explique Kurt Thomas, employé de G4S présent à l’aéroport le jour du drame, à l’origine de l’initiative. Outre les entreprises actives sur le site de Brussels Airport, pompiers, policiers locaux, services de sécurité privés et représentants de la commune de Zaventem participent à l’événement. Un match de gala débutera par ailleurs à 16h00. Il opposera une sélection des 40 équipes à des joueurs du club de foot en salle Halle-Gooik, champion de Belgique la saison dernière, auxquels des ex-Diables Rouges comme Stéphane Demol et Leo Van der Elst prêteront main forte.

Une allocution d’Arnaud Feist, CEO de Brussels Airport, est en outre prévue au programme. « Un jour avant les commémorations des attentats, nous voulons renforcer l’amitié, la solidarité et la cohésion entre toutes les personnes concernées au sein de l’aéroport et offrir la chance à chacun de parler de ces événements dramatiques. Nous avons sciemment choisi d’organiser cela de manière positive pour démontrer au monde extérieur que nous sommes restés debout malgré ces événements« , a souligné Kurt Thomas. (Belga)