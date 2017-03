« 22 mars pour l’histoire »: Vanessa et Xavier, un couple qui voulait juste partir en vacances…

Rescapés des attentats à l’aéroport

Le 22 mars 2016, Vanessa et Xavier partent en vacances aux États-Unis. Ils attendent d’embarquer pour leur vol et l’hôtesse leur demande de se rendre à un autre guichet pour une dernière formalité. Quelques minutes plus tard, c’est le drame.

Le couple assiste impuissant à l’explosion et arrive à fuir vers l’entrée du hall des départs. Miraculeusement indemnes, les amoureux se séparent un instant : lui n’a pas compris la gravité du moment et replonge dans l’aéroport pour récupérer ses bagages. Elle, incrédule, reste pétrifiée sur le parking.

Après, c’est l’incompréhension face à des forces de l’ordre qui les bousculent, les « parquent » et puis leur demandent de quitter l’aéroport au plus vite… une voiture est peut-être piégée dans le parking.

Une épreuve qu’ils vivent à deux. Chaque jour, ils se disent qu’ils ont eu de la chance.

Reportage: Marie-Noëlle Dinant