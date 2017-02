21 nouvelles caméras de surveillance à haute résolution à Berchem-Sainte-Agathe

Berchem-Sainte-Agathe s’est associée au projet régional de vidéo-protection piloté par le CIRB (Centre d’informatique pour la Région Bruxelloise). 21 caméras à haute résolution sont désormais réparties sur le territoire de la commune. Ce dispositif de vidéo-protection est financé par la Commune, la zone de police et le CIRB.

Surveiller pour dissuader

Les objectifs sont la sécurité, la dissuasion et l’amélioration du sentiment de sécurité. L’ensemble du réseau de caméras de la zone est relié au commissariat central de Molenbeek-Saint-Jean où toutes les images seront disponibles. Cependant, seuls les commissariats de Jette et Berchem-Sainte-Agathe disposeront d’un poste de surveillance où les images seront contrôlées, et où des PV et des poursuites pourront être lancées. D’ici fin 2017, la zone de police Bruxelles-Ouest comptera 292 caméras.

Reportage – Thierry Dubocquet et Julie Martin