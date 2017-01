2016 a connu un nombre record de transactions immobilières

Selon le Baromètre des notaires 2016, le Belge n’a jamais été aussi actif sur le marché immobilier qu’en 2016 avec un nombre record de transactions immobilières : +8,2% par rapport à 2015. Le prix d’une maison d’habitation est resté relativement stable au cours de l’année écoulée, 236.831 €, une hausse de +0,9% comparé à 2015. Si l’on tient compte de l’inflation de 1,7%, les prix réels des maisons ont même légèrement chuté. Un appartement coûte en moyenne 212.465 €, ce qui correspond à une augmentation de +3,6% par rapport à 2015. Ce sont surtout les appartements 1 chambre qui sont plus chers, suite au nombre croissant de personnes isolées cherchant un appartement.

On construit plus petit

En 2016, on a clairement construit plus petit. Le prix moyen d’une parcelle de terrain est passé de 150.000 € à 134.000 €. Mais le prix moyen au m² a continué à monter : +3,8% de plus en Flandre (238 €/m²) et +5% de plus en Wallonie (88 €/m²). A Bruxelles, le nombre de transactions a donc augmenté de +12,5% et en Flandre, de +13,6%. En Wallonie toutefois, on note une diminution de -2,8%. À Bruxelles et en Flandre, cette augmentation repose, selon Bart Van Opstal, porte-parole de notaire.be, sur différentes raisons : les taux d’intérêt bas qui ont facilité l’accès à la propriété pour de nombreux jeunes. L’immobilier est également intéressant à titre d’investissement, sous de nouvelles formes comme des garages, des chambres d’hôtel ou des kots étudiants. Le vieillissement de notre population n’y est pas étranger non plus : les personnes plus âgées revendent leur habitation pour acheter un appartement ou une forme de logement accompagné. Pensons par exemple aux résidences-services, aux séniories ou aux habitations kangourou.

Prix moyen d’une maison d’habitation

Le prix moyen d’une maison d’habitation est resté relativement stable au cours de l’année écoulée : +0,9% par rapport à 2015. En 2016, ce prix s’élevait à 236.831 € (contre 234.699 € en 2015). Si l’on tient compte de l’inflation de 1,7%, les prix réels des maisons ont même légèrement chuté. C’est à Bruxelles que cette hausse est la plus frappante : +4,8% (de 435.033 € à 455.824 €).En Wallonie, on note une augmentation de +0,4% (de 176.709 € en 2015 à 177.423 € en 2016). En Flandre, la hausse est de +0,8% (de 259.642 € à 261.641 €).

Prix moyen d’un appartement en 2016 : 212.465 (+3,6%)

En 2016, le prix moyen d’un appartement en Belgique a augmenté de +3,6% par rapport à 2015. L’année dernière, le prix moyen d’un appartement était de 212.465 € (contre 205.148 € en 2015). La Wallonie enregistre une progression de +5,2% (de 155.985 € en 2015 à 164.104 € en 2016). A Bruxelles, l’augmentation est de +3% (de 225.015 € à 231.843 €). En Flandre, elle est de +4% (de 209.433 € à 217.868 €).