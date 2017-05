200 gardiens de la paix, conseillers en prévention et policiers contrôlent vos portes d’entrée

Une nouvelle édition de l’opération Rosace, contre les cambriolages dans les habitations en région bruxelloise, est organisée à partir d’aujourd’hui. Lors de l’action, des gardiens de la paix, agents de police et conseillers en prévention vérifient les dispositifs de sécurité d’un grand nombre de portes d’entrée.

Lors de l’opération, quelque 200 gardiens de la paix, conseillers en prévention et vols et policiers contrôlent les portes d’entrée, s’attardant sur le cylindre, la rosace et l’espace entre la porte et le chambranle. Si un problème est constaté, les habitants sont prévenus par un rapport dans leur boîte aux lettres.

REPORTAGE de Jean-Christophe Pesesse et de Nicolas Scheenaerts